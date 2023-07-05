خطة عمل أممية لإجراء الانتخابات في ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي)

أعلن المبعوث الأميركي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن المعبوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي يعمل حالياً على خطة عمل تحمل موعداً محدداً للانتخابات الرئاسية والتشريعية، مشيراً إلى أن إطلاق هذه الخطة سيتم قريباً بعد تعثر تنظيم العملية الانتخابية في عام 2021.

وأكد المبعوث الأميركي في ندوة حوارية، أنه لا بديل عن الانتخابات في ليبيا، من أجل توحيد البلاد وإعادة إضفاء الشرعية، مشيراً إلى أن الهدف الرئيس هو قبول بقية الأطراف الليبية بنتائج الانتخابات.

وقال: «اتفاق جميع الأطراف الفاعلة مع الشعب على من سيقود البلاد حتى تتمكن الحكومة من إدارة العملية الانتخابية على الأرض وإجراء انتخابات نزيهة، ويجب أن تكون هناك خريطة طريق للانتخابات ذات مصداقية ولن نتوقف عن المطالبة بذلك لأننا تعلمنا من درس انتخابات 2021».

يذكر أن مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا يعملان على وضع خريطة طريق جديد تفضي إلى إجراء انتخابات خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال تشكيل حكومة جديدة وتعديل بعض البنود في قوانين الانتخابات التي كانت محل جدل خلال الفترة الماضية.

وفي سياق آخر، بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، خلال لقائه أمس، وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، آخر مستجدات مشروع المصالحة الوطنية والخطوات المنجزة استعداداً لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة، والمقترحات التي تضمن نجاحه، من خلال مشاركة كل الأطراف الفاعلة.

وأشاد المنفي، بالدور الذي يقوم به الرئيس الكونغولي لإنجاح مشروع المصالحة لتحقيق الوفاق والسلام والاستقرار في أنحاء ليبيا كافة.

إلى ذلك، دعا الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، للمشاركة في قمة دول جوار السودان المزمع إقامتها منتصف الشهر الجاري في القاهرة.

وتلقى المنفي، أمس، دعوة من السيسي للمشاركة في قمة دول جوار السودان منتصف الشهر الجاري بالقاهرة، وقام بتسليم الدعوة القائم بأعمال السفارة المصرية في ليبيا، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

ومن المقرر أن يشارك في القمة المرتقبة رؤساء دول وحكومات مصر وليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا.

أمنياً، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، قراراً يقضي بتشكيل غرفة عمليات تتولى مهمة التنسيق بين الوحدات العسكرية في المنطقة الغربية.

وتضم الغرفة: «مدير عام جهاز الطيران الإلكتروني نائبًا لرئيس الغرفة، وعضوية كل من آمر اللواء 111، وآمر اللواء 444، ورئيس جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية، ومجموعة من الضباط».