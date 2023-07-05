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ضبط عشرات المهاجرين في صفاقس

أرشيفية
6 يوليو 2023 01:04

تونس (الاتحاد)

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أعلنت مصادر قضائية في تونس، أمس، إيقاف عشرات المهاجرين غير الشرعيين على خلفية مناوشات مع سكان عدد من أحياء مدينة صفاقس جنوبي البلاد.
جاء ذلك في تصريحات لوكيل الجمهورية الناطق باسم المحكمة الابتدائية في صفاقس فوزي المصمودي، نقلتها وكالة «تونس أفريقيا» للأنباء الرسمية.
وأوضحت الوكالة أن «عشرات المهاجرين غير النظاميين تم إيقافهم في صفاقس تزامناً مع تجدّد المناوشات والاشتباكات بين ساكني عدد من أحياء المدينة ومهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، الليلة الماضية».
وقال المصمودي: «تم حجز 11 شخصاً، ومجموعة ثانية من 12 شخصاً بسبب الإقامة غير الشرعية في البلاد»، وفق الوكالة.
وأضاف: «مجموعة مكونة من 34 مهاجراً، تم الاحتفاظ بهم، الاثنين، بسبب دخول التراب التونسي من دون وثائق قانونية والإقامة غير الشرعية، تبعاً للأبحاث الجارية بخصوص المناوشات الحاصلة في الليلة السابقة بمنطقة الربض في صفاقس بين عدد من المهاجرين وسكان المنطقة».

صفاقس
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