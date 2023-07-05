77 ألف مهاجر أفريقي يصلون لليمن منذ بداية العام

عدن (الاتحاد)

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، أمس، وصول 77 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، محذرة خلال بيان صحفي من وقوع هؤلاء المهاجرين في أيدي المهربين الذين يسيطرون بعد ذلك على كل خطوة في رحلتهم.

ويعاني اليمن ارتفاع أعداد المهاجرين الأفارقة، رغم ما يواجهه من نزوح وتهجير داخلي بسبب الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي منذ العام 2015، وتسببت في تشريد أكثر من 4.5 مليون نازح يعيشون في مخيمات.

وذكر البيان أن انعدام الأمن وحملات الاعتقال والنقل القسري، أدت إلى تقطع السبل بحوالي 43 ألف مهاجر في جميع أنحاء اليمن، محذراً من وقوع هؤلاء المهاجرين في كثير من الأحيان في أيدي المهربين الذين يسيطرون بعد ذلك على كل خطوة في رحلتهم.

وفي يونيو، سجلت الفرق آلاف المهاجرين الذين طلبوا المساعدة للعودة إلى بلدانهم الأصلية، فيما تم تعليق هذه التسجيلات مؤقتاً لأن أعداد المهاجرين الذين يطلبون المساعدة تتجاوز بكثير الموارد المتاحة حالياً لمساعدتهم على العودة.

بدوره، قال مات هوبر، رئيس بعثة اليمن بالإنابة في المنظمة الدولية للهجرة: «على الرغم من الأعداد المتزايدة للمهاجرين الذين يدخلون اليمن وخطورة الانتهاكات التي يتعرضون لها، فإن الأشخاص المتنقلين لا يزالون غير مرئيين إلى حد كبير».

وأضاف هوبر: «تعمل المنظمة الدولية للهجرة جنباً إلى جنب مع الشركاء والمانحين والسلطات لتقديم الإغاثة للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل، لكن العدد المتزايد من المهاجرين يتطلب موارد أكبر بكثير للاستجابة». ووفق البيان، ساعدت المنظمة الدولية للهجرة 5631 مهاجراً، من بينهم 5572 إثيوبياً على العودة إلى ديارهم بشكل طوعي، بزيادة كبيرة عن السنوات السابقة، حتى الآن من هذا العام».

وكشف البيان أنه في يونيو الماضي سجلت الفرق التابعة للمنظمة آلاف المهاجرين الذين طلبوا المساعدة للعودة إلى بلدانهم الأصلية.