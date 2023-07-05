اليمن.. مقتل طفل وإصابة 5 آخرين بانفجار لغم جنوب تعز

عدن (الاتحاد)

قتل طفل وأصيب 5 أطفال آخرين مساء أمس، بانفجار لغم زرعته جماعة الحوثي في منطقة شوكان مديرية ماوية جنوب مدينة تعز. وأفاد مدير المديرية عبد الجبار الصراري بمقتل طفل وإصابة 5 آخرين إصابات مختلفة بانفجار لغم زرعته جماعة الحوثي، وذلك أثناء رعي الأغنام في منطقة الشعب الأحمر شوكان بماوية، وتم إسعاف الأطفال لتلقي العلاج. وفي سياق آخر، دانت منظمة حقوقية، بشدة، الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي، على المدنيين في وادي نخلة بمديرية حيس جنوبي الحديدة، والذي أسفر عن إصابة خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين الثامنة والثالثة عشرة. وقالت المنظمة في بيان لها «إن استهداف هؤلاء الأطفال أثناء رعيهم الماشية بقذائف الهاون، يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية حقوق الطفل والقانون الإنساني الدولي». وطالبت بوقف هذه الانتهاكات المروّعة فوراً، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، كما دعت الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن وبعثة «أونمها» ومنظمات حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجريمة، واتخاذ موقف صريح إزاءها.