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قتلى ومفقودون جراء أمطار غزيرة في الصين وباكستان

رجال شرطة صينيون يزيلون المياه من أحد الشوارع (أ ف ب)
6 يوليو 2023 01:05

عواصم (وكالات)

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4 قتلى بهجوم انتحاري غرب باكستان

لقي 15 شخصاً حتفهم جراء هطول أمطار غزيرة في بلدية تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين، فيما قتل 6 أشخاص على الأقل في مدينة لاهور، ثاني أكثر المدن اكتظاظاً بالسكان في باكستان، بعد هطول أمطار موسمية عرقلت سير الحياة الطبيعية.
وتفصيلاً، قتل 15 وفقد 4 آخرون إثر أمطار غزيرة في جنوب غرب الصين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية أمس.
ونقلت «شينخوا» عن السلطات المحلية أن الأمطار الغزيرة الأخيرة أودت منذ الاثنين الماضي بحياة 15 شخصاً، واعتبر 4 آخرون في عداد المفقودين، في منطقة تشونغتشينغ في شمال غرب الصين حتى أمس الأربعاء.
وأمر الرئيس الصيني شي جين بينغ، بإعطاء الأولوية لضمان سلامة السكان وحماية ممتلكاتهم، مشدداً على ضرورة أن يبادر المسؤولون على كل المستويات إلى مكافحة الفيضانات والعمل على تخفيف الخسائر.
إلى ذلك، لقي 6 أشخاص على الأقل حتفهم في مدينة لاهور، ثاني أكثر المدن اكتظاظاً بالسكان في باكستان، بعد هطول أمطار قياسية أمس.
وقال رئيس وزراء البنجاب، محسن ناقفي للصحفيين: «إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في لاهور بسبب التعرض للصعق الكهربائي واثنين لقيا حتفهما إثر انهيار أسقف، كما غرقت فتاة».
وسقطت على المدينة التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 11 مليون نسمة، 272 ميليمتراً من الأمطار خلال نحو عشر ساعات، وامتلأت شوارع المدينة بالمياه، وتسابق السلطات الوقت للتعامل مع الفيضانات قبل هطول مزيد من الأمطار كما هو متوقع خلال الليل.

الأمطار الغزيرة
الصين
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تشونغتشينغ
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