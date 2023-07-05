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4 قتلى بهجوم انتحاري غرب باكستان

أرشيفية
6 يوليو 2023 01:04

إسلام آباد (وكالات)

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لقي أربعة أشخاص مصرعهم، بينهم ثلاثة من رجال الأمن وطفل، وأصيب عشرة آخرون من المارة جراء هجوم انتحاري استهدف، أمس، نقطة تفتيش أمنية في مقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان.
وأوضح قائد الشرطة في المنطقة سليم رياض أن المهاجم الانتحاري فجر سترته الناسفة بالقرب من نقطة قوات الأمن في بلدة «ميرانشاه»، ما أدى إلى تدمير النقطة وسقوط الضحايا.
وأضاف أن قوات الأمن طوقت الموقع، وقامت بجمع الأدلة، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية، مشيراً إلى أنه تم شن عملية تمشيط أمني في المنطقة للبحث عن أي عناصر على صلة بالتفجير.

باكستان
وزيرستان
هجوم انتحاري
الشرطة الباكستانية
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