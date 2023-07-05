فون دير لاين لا تريد رئاسة «الناتو»

بروكسل (وكالات)

استبعدت فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، أن تشغل منصب أمين عام حلف الناتو حالياً أو في المستقبل، حسبما أفاد المتحدث باسمها.

جاء ذلك بعدما أفادت صحيفة «تلجراف» البريطانية، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الرئيس الأميركي جو بايدن يضغط لتعيين أورسولا فون دير لاين، في منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، خلفاً لينس ستولتنبرج، الذي مُددت ولايته أميناً عاماً لعام إضافي.

وكانت فون دير لاين أوضحت في وقت سابق أن إدراج اسمها في قائمة المرشحين المحتملين لخلافة ستولتنبرج، يعد «شرفاً لها».

واتفق الحلفاء في «الناتو»، الثلاثاء الماضي، على تمديد ولاية النروجي ينس ستولتنبرج، الذي يشغل منصب أمين عام الحلف منذ أكتوبر 2014، سنة إضافية حتى خريف 2024.

وكان قادة «الناتو» يأملون في التوصل إلى اتفاق بشأن خليفة ستولتنبرج في قمتهم السنوية التي ستُعقد الأسبوع المقبل في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، ولكنهم لم يتفقوا على مرشح.

وأفادت تقارير بأن فون دير لاين أبلغت بايدن في محادثات خاصة بأنها «لن تتمكن من تولي أي منصب في الناتو حتى العام المقبل على الأقل»، وفقاً للصحيفة.