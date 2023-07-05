الأمم المتحدة تحاول إنقاذ «اتفاقية الحبوب»

جنيف (وكالات)

أعربت الأمم المتحدة، أمس، عن قلقها بعدما اعتبرت روسيا هذا الأسبوع أن ما من «سبب» لتمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية التي تنتهي مدتها في 17 يوليو.

وقالت المسؤولة الأممية المشاركة في المفاوضات ريبيكا غرينسبان للصحافيين في جنيف «لا شكّ أبداً في أننا قلقون».

وأضافت «سبق أن أتت البعثة الروسية إلى جنيف ونتطلّع إلى الذهاب إلى موسكو في الأيام المتبقية» قبل انتهاء مدة الاتفاقية.

وسبق أن هدّدت موسكو مرات عدّة بالانسحاب من هذه الاتفاقية التي وُقعت في يوليو 2022 والتي تتيح مروراً آمناً للحبوب الأوكرانية المصدّرة عبر البحر الأسود، وذلك بدعوى أنّ بعض البنود الخاصة بتصدير الأسمدة الروسية لم يتم احترامها رغم التزامات الأمم المتحدة المتعاقبة.

وقالت غرينسبان «تبقى الأمم المتحدة مصمّمة على القيام بكل ما في وسعها للحفاظ على هذه الاتفاقيات».

وأضافت «نأمل في أن نتمكن من ضمان تمديدها لمصلحة الدول والشعوب الأكثر هشاشة في العالم».

ومنذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022، أغلقت الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود بوساطة السفن الحربية، إلى أن سمح الاتفاق الذي وُقّع في يوليو بمرور صادرات الحبوب المهمة.

في السياق، صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأن بلاده تتمسك بفكرة تمديد صفقة الحبوب التي ينتهي سريان مفعولها بعد أقل من أسبوعين.

وقال فيدان: «تمكنت تركيا من ضمان إجراء مفاوضات حول أهم المواضيع، بفضل (مبادرة البحر الأسود) تمكنا من جلب روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة إلى طاولة المفاوضات وتجنب حدوث أزمة غذاء عالمية، تتمسك تركيا بفكرة الحفاظ على هذه المبادرة حية ونأمل بدعمكم». إلى ذلك، أظهرت بيانات لوزارة الزراعة الأوكرانية أن صادرات الحبوب في الموسم الجديد (2023-2024) بلغت 276 ألف طن حتى أمس الأربعاء.

وتشمل هذه الكمية 191 ألف طن من الذرة و65 ألف طن من القمح و20 ألف طن من الشعير.

ولم تقدم الوزارة مقارنة دقيقة مع الصادرات في الفترة نفسها قبل عام، لكنها قالت إن أوكرانيا صدَّرت 163 ألف طن من الحبوب في الفترة من بداية الموسم السابق حتى السادس من يوليو 2022. وبلغت الصادرات في موسم 2022-2023 بالكامل قرابة 49 مليون طن، متجاوزة كمية الموسم السابق له التي بلغت 48.4 مليون.

وتراجع إنتاج الحبوب في أوكرانيا، وهي واحدة من أهم الدول التي تزرع وتصدر الحبوب، إلى نحو 53 مليون طن في عام 2022 من 86 مليون طن في عام 2021، فيما قالت الوزارة إن محصول الحبوب في 2023 قد ينخفض إلى 46 مليون طن.