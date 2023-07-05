بايدن يؤكّد "دعمه الكامل" لانضمام السويد إلى حلف الأطلسي

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء لدى استقباله في البيت الأبيض رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أنّه يتطلّع "بفارغ الصبر" لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، مؤكّداً دعمه الكامل لعضوية الدولة الإسكندينافية في التحالف العسكري الغربي.

وقال بايدن "أتطلّع بفارغ الصبر" للمصادقة على طلب العضوية الذي "أدعمه بالكامل".

ويزور رئيس الوزراء السويدي واشنطن لحشد الدعم لانضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي.

وخلال اللقاء شكر المسؤول السويدي الرئيس الأميركي على "دعمه القويّ" لمسعى بلاده الانضمام للتحالف العسكري الغربي، مؤكّداً أنّ ستوكهولم "لديها ما تقدّمه" للحلف.

وكانت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار قالت إنّ بايدن وكريسترسون "سيعيدان التأكيد على أنّ السويد يجب أن تنضمّ إلى حلف شمال الأطلسي في أقرب وقت ممكن" وسيناقشان "التزامهما المشترك في دعم أوكرانيا".