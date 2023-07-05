الخميس 6 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بايدن يؤكّد "دعمه الكامل" لانضمام السويد إلى حلف الأطلسي

الرئيس الأميركي جو بايدن يلتقي رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في المكتب البيضاوي
6 يوليو 2023 00:01

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء لدى استقباله في البيت الأبيض رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أنّه يتطلّع "بفارغ الصبر" لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، مؤكّداً دعمه الكامل لعضوية الدولة الإسكندينافية في التحالف العسكري الغربي.

وقال بايدن "أتطلّع بفارغ الصبر" للمصادقة على طلب العضوية الذي "أدعمه بالكامل".

ويزور رئيس الوزراء السويدي واشنطن لحشد الدعم لانضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي.

أخبار ذات صلة
ستولتنبرج يدلي بتصريح بشأن انضمام السويد للناتو
السويد تدرس سن قانون يجرّم الإساءة للقرآن

وخلال اللقاء شكر المسؤول السويدي الرئيس الأميركي على "دعمه القويّ" لمسعى بلاده الانضمام للتحالف العسكري الغربي، مؤكّداً أنّ ستوكهولم "لديها ما تقدّمه" للحلف.

وكانت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار قالت إنّ بايدن وكريسترسون "سيعيدان التأكيد على أنّ السويد يجب أن تنضمّ إلى حلف شمال الأطلسي في أقرب وقت ممكن" وسيناقشان "التزامهما المشترك في دعم أوكرانيا".

 

المصدر: وكالات
جو بايدن
السويد
حلف شمال الأطلسي
آخر الأخبار
قنبلة عنقودية
عربي ودولي
تقرير: أميركا ستزود أوكرانيا بنوع جديد من السلاح
اليوم 21:19
4 مباريات تدشن مهرجان «الأكاديميات الخليجية»
الرياضي
4 مباريات تدشن مهرجان «الأكاديميات الخليجية»
اليوم 21:14
لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي تفتتح مقرها
الإمارات
لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي تفتتح مقرها
اليوم 21:00
64 دولة تشارك في «الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو»
الرياضي
64 دولة تشارك في «الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو»
اليوم 21:00
زهور وشعارات في المكان الذي قتل فيه الشاب نائل
عربي ودولي
القضاء الفرنسي يمدّد حبس الشرطي قاتل الشاب نائل
اليوم 20:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©