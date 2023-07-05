الكرملين: لم نتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن اتفاق الحبوب

قالت روسيا اليوم الأربعاء إنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود بينما تعهدت الأمم المتحدة ببذل كل جهد ممكن لتمديد الاتفاق قبل أن ينتهي أمده في 17 يوليو.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين عن الاتفاق "لم نعلن بعد القرار، سنعلنه في الوقت المناسب". ويسمح الاتفاق بتصدير آمن للحبوب من أوكرانيا على الرغم من أن الأزمة حاليا دخلت شهرها السابع عشر.

وقال بيسكوف إن الغرب لا يزال لديه الوقت لمعالجة تلك المشكلات.

وتابع قائلا "لا يزال هناك وقت للوفاء بهذا الجزء من الاتفاقات التي تثير قلق بلادنا. حتى الآن هذا الجزء لم يكتمل وبالتالي في الوقت الراهن وللأسف ليس هناك أسس معينة لتمديد هذا الاتفاق".

وقالت ريبيكا جرينسبان الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية اليوم الأربعاء للصحفيين في جنيف إن شقي الاتفاق بذات الأهمية.

وأضافت "نريد من الطرفين مواصلة خفض الأسعار ليكون لدينا أسواق مستقرة للأغذية والأسمدة في العالم... الأمم المتحدة ستبقى ملتزمة ببذل كل جهد ممكن لمواصلة الاتفاقات".

وأشارت إلى أنها من المحتمل أن تزور روسيا للاجتماع بمسؤولين في موسكو قبل انتهاء سريان اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.



