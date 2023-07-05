قتلى بأمطار موسمية في باكستان

لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم في مدينة لاهور، ثاني أكثر المدن اكتظاظا بالسكان في باكستان، بعد هطول أمطار موسمية عرقلت سير الحياة الطبيعية بعد هطول أمطار قياسية اليوم الأربعاء.

وقال رئيس وزراء البنجاب محسن ناقفي للصحفيين إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في لاهور بسبب التعرض للصعق الكهربائي واثنين لقيا حتفهما إثر انهيار أسقف ، كما غرقت فتاة.

وسقطت على المدينة، التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 11 مليون نسمة، 272 ميليمتر من الأمطار خلال نحو عشر ساعات. وامتلأت شوارع المدينة بالمياه، وتسابق السلطات الوقت للتعامل مع الفيضانات قبل هطول مزيد من الأمطار كما هو متوقع خلال الليل.

من ناحية أخرى، حذرت لجنة الانقاذ الدولية من تداعيات خطيرة بسبب الفيضانات المتوقعة هذا العام. وقالت اللجنة إن " ما يصل إلى 1ر9 مليون شخص يمكن أن يقعوا في دائرة الفقر، ويعتمدوا على المساعدات الانسانية فقط كنتيجة مباشرة للفيضانات".

وحذرت اللجنة من أن الملايين يواجهون خطورة فقدان منازلهم في الفيضانات، مشيرة إلى أن الأطفال هم الأكثر عرضة للخطر.

ويذكر أن أكثر من 1700 شخص لقوا حتفهم وتضرر أكثر من 33 مليون شخص بسبب الفيضانات المدمرة التي نجمت عن هطول أمطار موسمية العام الماضي.