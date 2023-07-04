باريس تعيد 25 طفلاً و10 نساء من رعاياها من مخيمات سوريا

باريس (وكالات)

أعلنت فرنسا أنها أعادت 25 طفلاً و10 نساء من رعاياها إلى فرنسا كانوا في مخيمات شمال شرقي سوريا.

وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان أمس، إن «فرنسا نفذت الثلاثاء عملية جديدة لإعادة الرعايا الفرنسيين الموجودين بالمخيمات في رابع عملية من هذا النوع».

وأضاف البيان أنه تم «تسليم القصر إلى الأجهزة المعنية بتوفير الرعاية الاجتماعية للأطفال وسيكونون موضع متابعة طبية - اجتماعية، في حين تم تسليم البالغات إلى السلطات القضائية المعنية».

ويُحتجز عشرات آلاف الأشخاص بينهم أفراد عائلات إرهابيون من أكثر من 60 جنسية، في مخيّمَي «الهول وروج» اللذين يديرهما الأكراد في شمال شرق سوريا، وفي السجون العراقية. وأعيدت 16 امرأة و35 طفلاً إلى فرنسا خلال عملية أولى في صيف 2022 تلتها في أكتوبر دفعة ثانية ضمت 15 امرأة و40 طفلاً.