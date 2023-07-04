مصادر لـ«»: ليبيا.. «النواب» يناقش تعديل قوانين الانتخابات الأسبوع المقبل

حسن الورفلي (بنغازي)

يناقش مجلس النواب الليبي في جلسته المقررة منتصف الأسبوع المقبل بمدينة بنغازي مخرجات لجنة «6+6» وبحث إدخال تعديلات على قوانين الانتخابات الرئاسية ومجلس الأمة، وذلك للعمل على تحقيق التوافق الكامل للدفع نحو إجراء العملية الانتخابية في أقرب وقت ممكن، وذلك بحسب ما أكده مصدر ليبي لـ «الاتحاد».

وأشار المصدر إلى أن مجلس النواب سيناقش ملف المناصب السيادية وسبل تفعيله بعد التوافق مع المجلس الأعلى للدولة على تغيير شاغلي هذه المناصب خلال اجتماعات المغرب، مؤكداً أن تحركات تجري لتشكيل حكومة جديدة تتولى الإشراف على خريطة الطريق وتفعيل التوافقات التي تمت بين مجلسي النواب والأعلى للدولة. وازدادت حدة الخلافات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة خلال الأسابيع الماضية بعد مخرجات لجنة «6+6»، ورفض مجلس الدولة لقرار البرلمان باستحداث محكمة دستورية في بنغازي وتعيين أعضاء لها، فضلاً عن تباين وجهات النظر حول سبل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.

وانتقد الباحث القانوني والسياسي الليبي عبدالله الديباني استمرار الخلافات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة وعدم تحقيق توافق بينهما، مشيراً في تصريح لـ «الاتحاد» إلى أن «المجلس الأعلى للدولة يتراجع دوماً عن أي اتفاق يتم إبرامه لرغبته في الاستمرار بالمشهد السياسي لأطول فترة ممكنة».

ورجح الديباني تحرك البعثة الأممية لدى ليبيا لتفعيل مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بتشكيل لجنة رفيعة المستوى لوضع القوانين للانتخابات، داعياً إلى ضرورة ضم أعضاء لجنة «6+6» إلى اللجنة لوضع القوانين اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا، مؤكداً أن الأزمة السياسية في ليبيا لا تحتمل التمديد لأي من الأجسام الحالية في ظل تمسك الشارع الليبي بضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.