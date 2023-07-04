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قتلى وجرحى بقصف على مقديشو

أرشيفية
5 يوليو 2023 01:28

مقديشو (الاتحاد)

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أعلن المتحدث باسم الشرطة الصومالية صديق آدم علي، مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة شخصين آخرين بجروح جراء سقوط قذائف الهاون يدوية الصنع على بعض أحياء العاصمة مقديشو. وقال المتحدث «عند حوالي الساعة الـ5 من فجر اليوم قصفت ميليشيات «الشباب» الإرهابية منازل المدنيين بقذائف الهاون يدوية الصنع في مديرية وابري، وأسفرت عن مقتل أب وطفليه وإصابة الأم وطفلين آخرين بجروج».
وأكد المتحدث باسم الشرطة الصومالية أن القوات الأمنية ألقت القبض على المتهم في تنفيذ هذا العمل الإرهابي ويجري حالياً التحقيق معه.وفي سياق أخر، جدد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، تحذيراته بشأن التعامل مادياً مع ميليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.  وقال حسن شيخ محمود: «إن الأموال التي تُعطى لميليشيات الشباب الإرهابية تُستخدم لسفك دماء المدنيين الأبرياء، وشراء المواد المتفجرة، معلناً عن شن حرب طاحنة على فلول ميليشيات الشباب عبر ثلاثة محاور رئيسية عسكرياً واقتصادياً وفكرياً.  ويعد المحور الاقتصادي الأهم كونه يعمل على تجفيف مصادر التمويل التي تساعد الإرهابيين في مواصلة نشاطهم الإجرامي.

مقديشو
الصومال
الشرطة الصومالية
حركة الشباب الإرهابية
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