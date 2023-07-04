حملات أمنية واسعة في تونس بعد مواجهات مع المهاجرين

تونس (الاتحاد)

أطلقت أجهزة الأمن في تونس، أمس، حملة واسعة وسط مدينة صفاقس، بعد تصاعد حدّة المواجهات والعنف مع المهاجرين غير الشرعيين، فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن قوات الأمن قامت بإخراج المهاجرين من حديقة عامة في منطقة «باب الجبلي». وقال المتحدث باسم محاكم صفاقس فوزي المصمودي، في تصريحات لوسائل إعلام، إن «جريمة القتل التي وقعت، الاثنين، جاءت نتيجة لاستمرار المناوشات منذ أيام في مناطق وأحياء مختلفة من المدينة».

وأضاف أن «النيابة العامة فتحت تحقيقاً في الحادث، وأنه تم القبض على 3 من المهاجرين يشتبه في تورطهم بطعن الضحية»، لافتاً إلى أن «الحادث لم يكن الأول في منطقة ساقية الدائر، باعتبارها مركزاً لأعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين، نظراً لقربها من السواحل».

ونظم نشطاء في صفاقس، مظاهرات غاضبة منذ نهاية يونيو الماضي، احتجاجاً على الأوضاع التي بلغتها صفاقس، مطالبين السلطات والمنظمات الدولية بإبعاد المهاجرين عن المدينة لخفض التوتر والعنف المتصاعد.

وكان القضاء التونسي فتح تحقيقاً، أمس الأول، إثر وقوع صدامات بين مهاجرين غير شرعيين وسكان محليين في صفاقس، المدينة التي تشكل نقطة انطلاق رئيسية للهجرة غير النظامية من تونس نحو أوروبا.

ودارت مواجهات تخللها رشق بالحجارة بين مهاجرين وسكان من أحد أحياء صفاقس، حسبما أفاد المتحدث باسم محكمة المدينة فوزي المصمودي.