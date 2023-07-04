4 ملايين دولار من أستراليا لدعم الغذاء في اليمن

عدن (وكالات)

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس، أنه تلقى أربعة ملايين دولار أسترالي، لدعم الغذاء في اليمن الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.

وقال البرنامج الأممي في تغريدة عبر «تويتر»: «تعتمد ملايين العائلات في اليمن على المساعدات الغذائية التي نقدمها، لوضع الطعام على موائدهم»، مضيفاً: «من خلال المساهمات الجديدة البالغة أربعة ملايين دولار أسترالي من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، سنتمكن من دعم بعض الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي في اليمن، بحصص غذائية». ويأتي هذا الدعم وسط شكاوى متكررة من الأمم المتحدة، بخصوص النقص الحاد في تمويل العمليات الإنسانية باليمن.

يشار إلى أن معظم سكان اليمن، البالغ عددهم أكثر من 30 مليوناً، يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة جراء الحرب المستمرة منذ نحو 9 سنوات.