الصين تدين حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد

أدانت الصين حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في المؤتمر الصحفي الاعتيادي للوزارة اليوم إن بلادها تدين بشدة حادثة حرق القرآن الكريم في السويد وأي أعمال تستهدف الأديان وتثير الصراعات بين الحضارات.

وأكدت ماو على ماقدمته الحضارة الإسلامية من مساهمات مهمة للحضارة العالمية داعية إلى احترام العقيدة والمشاعر الدينية للمسلمين وقالت إن الحرية المزعومة للتعبير لا يجب أن تكون سببًا لإثارة الصراع بين الحضارات.

وأشارت إلى المبادرة التي اقترحها الرئيس الصيني شي جين بينغ في مارس من هذا العام، التي تشجع على المساواة والتعاون والحوار والتسامح بين الحضارات مؤكدة استعداد الصين للعمل مع المجتمع الدولي لتعزيز روح هذه المبادرة والحفاظ على التنوع الحضاري للعالم.