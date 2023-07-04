الأربعاء 5 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الصين تدين حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد

الصين تدين حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد
4 يوليو 2023 17:56

أدانت الصين حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في المؤتمر الصحفي الاعتيادي للوزارة اليوم إن بلادها تدين بشدة حادثة حرق القرآن الكريم في السويد وأي أعمال تستهدف الأديان وتثير الصراعات بين الحضارات.

وأكدت ماو على ماقدمته الحضارة الإسلامية من مساهمات مهمة للحضارة العالمية داعية إلى احترام العقيدة والمشاعر الدينية للمسلمين وقالت إن الحرية المزعومة للتعبير لا يجب أن تكون سببًا لإثارة الصراع بين الحضارات.

أخبار ذات صلة
15 قتيلاً جراء أمطار غزيرة في الصين
«قمة شنغهاي» تدعو إلى «حفظ السلام الإقليمي»

وأشارت إلى المبادرة التي اقترحها الرئيس الصيني شي جين بينغ في مارس من هذا العام، التي تشجع على المساواة والتعاون والحوار والتسامح بين الحضارات مؤكدة استعداد الصين للعمل مع المجتمع الدولي لتعزيز روح هذه المبادرة والحفاظ على التنوع الحضاري للعالم.

المصدر: وام
الصين
السويد
المصحف الشريف
آخر الأخبار
«أمين عام أوبك»: نحرص على استقرار السوق وخفض البصمة البيئية
الاقتصادي
«أمين عام أوبك»: نحرص على استقرار السوق وخفض البصمة البيئية
اليوم 13:26
خالد بن محمد بن زايد يشهد إطلاق "مختبر بيانات الطفولة" في أبوظبي
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد يشهد إطلاق "مختبر بيانات الطفولة" في أبوظبي
اليوم 13:14
مصطفى الهاشمي يشارك في اجتماع «الطبية الآسيوية»
الرياضي
مصطفى الهاشمي يشارك في اجتماع «الطبية الآسيوية»
اليوم 13:00
اسكتلندا ستقيم مراسم تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا
دنيا
اسكتلندا ستقيم مراسم تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا
اليوم 12:44
سهيل المطوع يعود إلى «الصقور»
الرياضي
سهيل المطوع يعود إلى «الصقور»
اليوم 12:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©