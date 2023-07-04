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مصر وتركيا ترفعان العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء

رفع التمثيل الدبلوماسي بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء
4 يوليو 2023 11:30

 قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية اليوم الثلاثاء إن مصر وتركيا تبادلتا سفيرين بهدف إعادة العلاقات الدبلوماسية إلى طبيعتها بينهما.
وذكرت الوزارة في بيان أن مصر عينت عمرو الحمامي سفيراً لها في أنقرة بينما عينت تركيا صالح موتلو شن سفيراً لها في القاهرة.

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من جانب آخر، قالت وزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء إن تركيا ومصر رفعتا التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء ووافقتا على تبادل سفيرين.
وذكرت أن البلدين رفعتا مستوى العلاقات بينهما تماشيا مع اتفاق بين الرئيسين رجب طيب أردوغان وعبد الفتاح السيسي.
وقالت الوزارة في بيان إن تركيا عينت صالح موتلو شن سفيراً لها في القاهرة بينما عينت مصر بدورها عمرو الحمامي سفيراً لها في أنقرة.

المصدر: وكالات
مصر
تركيا
عبدالفتاح السيسي
التمثيل الدبلوماسي
رجب طيب أردوغان
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