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ماكرون يجتمع مع رؤساء البلديات في أعقاب موجة الشغب

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضر اجتماعًا حكوميًا طارئًا بعد اندلاع أعمال الشغب
4 يوليو 2023 09:11

من المقرر أن يجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء مع أكثر من 200 رئيس بلدية للبلدات والمدن التي عانت من موجة العنف التي هزت البلاد في أعقاب إطلاق الشرطة النار على مراهق قبل أسبوع.

وسيعبر ماكرون عن تضامنه مع الحكومات المحلية المتضررة من أعمال الشغب، التي شملت إحراق متاجر ومبان عامة، وتخريب شركات ونهبها، وإحراق مركبات وصناديق قمامة.

وقالت الحكومة إنه سيقدم المساعدة في ترميم المجالس البلدية والمرافق العامة المتضررة. ومساء الاثنين، زار ماكرون مركزا للشرطة في باريس مع وزير الداخلية جيرالد دارمانين، حسبما ذكرت قناة "بي إف إم تي في".

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 وتم نشر نحو 45 ألف شرطي مرة أخرى في جميع أنحاء البلاد في المساء للحفاظ على الهدوء. لكن بينما تستمر التوترات في الازدياد، فإن العنف بدأ يهدأ منذ أول أمس الأحد. ولم تندلع أعمال عنف كبيرة مساء الاثنين وصباح اليوم الثلاثاء.

وفي نانتير، وهي ضاحية في باريس، ظل الوضع هادئا على الرغم من بعض الأضرار التي لحقت بالممتلكات، حسبما ذكرت القناة.. وفي الوقت نفسه، بدأ حساب التكاليف الاقتصادية. وقدر جيفروي رو دي بيزيو، رئيس جمعية أرباب العمل الفرنسية "ميديف"، الأضرار بأكثر من مليار يورو (09ر1 مليار دولار). وقال لصحيفة "لو باريزيان" في وقت متأخر من يوم الاثنين "من السابق لأوانه إعطاء رقم دقيق، لكننا تجاوزنا مليار يورو، دون الأخذ في الاعتبار الأضرار التي لحقت بالسياحة".

المصدر: وكالات
باريس
فرنسا
مكافحة الشغب
ماكرون
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