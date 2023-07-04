فرنسا تحشد 45 ألف شرطي للسيطرة على أعمال الشغب

قررت فرنسا حشد 45 ألف شرطي مجددا مساء الاثنين للتعامل مع أي أعمال شغب متوقعة، وقالت الحكومة إنه على الرغم من تراجع أعمال العنف، فإن الوضع لم يستقر بعد.

وبرر وزير الداخلية جيرالد دارمانان نشر القوات الخاصة والمركبات المدرعة بالقول إن هذا ساعد في السيطرة على الموقف. وتعهد الوزير بدعم أصحاب الأعمال الذين تضرروا من الدمار والنهب.

وأعلنت عدة مدن ومناطق فرنسية تخصيص أموال إغاثة لمساعدة التجار. ومنذ وفاة المراهق نايل، 17 عاماً برصاصة أطلقها شرطي خلال عملية فحص مروري يوم الثلاثاء الماضي، اجتاحت فرنسا أعمال شغب ضخمة، خاصة في الليل.