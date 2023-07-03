سوريا: العودة الآمنة للاجئين «أولوية»

عمّان (الاتحاد)

بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس، ملف عودة اللاجئين السوريين وعلاقات التعاون المشترك. وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» التي أوردت النبأ، أن الرئيس الأسد أكد في الاجتماع الذي عقد في العاصمة السورية دمشق أن العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى قراهم وبلداتهم أولوية بالنسبة للدولة السورية.

وشدد في هذا السياق على ضرورة تأمين البنية الأساسية لهذه العودة ومتطلبات الإعمار والتأهيل بكل أشكالها ودعمها بمشاريع التعافي المبكر التي تمكن العائدين من استعادة دورة حياتهم الطبيعية. ووفق الوكالة الرسمية، أشار الرئيس السوري إلى أن كل الإجراءات التي اتخذتها دمشق تسهم في توفير البيئة الأفضل لعودة اللاجئين، مؤكداً أن «ملف اللاجئين مسألة إنسانية وأخلاقية بحتة لا يجوز تسييسها بأي شكل من الأشكال».

وعرض الصفدي آخر الجهود التي تبذلها بلاده في مسألة عودة اللاجئين السوريين والأفكار الجديدة التي تبلورت في هذا الشأن مع مجموعة الاتصال العربية والأمم المتحدة.