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العراق.. ترجيحات بتغير التحالفات السياسية بالانتخابات المحلية

العراق.. ترجيحات بتغير التحالفات السياسية بالانتخابات المحلية
4 يوليو 2023 01:23

هدى جاسم (بغداد)

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توقعت أوساط سياسية عراقية حصول تغييرات في خريطة التحالفات بين الكتل والأحزاب التي ستشارك في الانتخابات المحلية القادمة، والتي ستقود إلى الانتخابات النيابية نهاية هذا العام. وبحسب مصادر في تحالف «إدارة الدولة»، فإن فترة تسجيل التحالفات في مفوضية الانتخابات، والتي ستستمر شهراً كاملاً، ستشهد تغيرات واضحة في شكل التحالفات، رغم محاولات الزعامات السياسية الحفاظ على تحالفاتها.
وقالت المصادر في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن «القوى السياسية على اختلاف توجهاتها بدأت منذ فترة تحركاتها لخوض الانتخابات المحلية ومن ثم الانتخابات النيابية». 

العراق
الانتخابات العراقية
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