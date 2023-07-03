«خريطة طريق» جديدة لإجراء الانتخابات في ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي)

يستعد مجلسا النواب والأعلى للدولة في ليبيا للكشف عن خريطة طريق جديدة يتم التشاور حولها للدفع نحو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد، حسبما كشف أمس، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري. وأكد المشري أن خارطة طريق إجراء الانتخابات ستنبثق عنها حكومة جديدة وقوانين انتخابية، مشيراً إلى أن أقصى موعد لإجراء الانتخابات منتصف مارس القادم، موضحاً أن المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة لا يشترط أن يكون من مدينة مصراتة، لافتاً إلى أن المهمة الرئيسية للحكومة الجديدة ستكون تولي إجراء الانتخابات. وحصلت «الاتحاد» على نسخة من خارطة الطريق التي أعلن عنها المشري والتي تقضي بتشكيل حكومة موحدة.

وسيقدّم رئيسا مجلسي النواب والأعلى للدولة خارطة الطريق التي جرى اقتراحها إلى مجلسيهما لاعتمادها، وبدء تنفيذها لتسهيل الوصول إلى حكومة موحّدة تشرف على إجراء الانتخابات.

وبحسب خارطة الطريق سيُحدّد موعد إجراء الانتخابات بـ240 يوماً منذ صدور القوانين الانتخابية التي اعتمدتها لجنة «6+6»، بدء إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة الموحدة، فور اعتماد المجلسين للخارطة إذ يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 20 يوماً. ويشترط حصول المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة على تزكية 15 نائباً برلمانياً و15 عضواً بالمجلس الأعلى للدولة، على أن يصوت المرشحون ثم مجلس النواب في جلستين علنيتين، على أن يكون الفائز برئاسة الحكومة هو المتحصل على أكثر الأصوات في المجلسين، وعليه عندها تشكل حكومته خلال 20 يوماً من تكليفه.