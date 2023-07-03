الثلاثاء 4 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

«اليونيسيف» تدعو إلى توسيع نطاق المساعدات في دارفور

سيارة محترقة جراء الاشتباكات في الخرطوم (رويترز)
4 يوليو 2023 01:26

الخرطوم (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة: استكمال المرحلة الأولى من إنقاذ «صافر»
التصعيد العسكري يتواصل في السودان

دعت الأمم المتحدة لتوسيع نطاق توزيع الأغذية العلاجية وعمل مجموعات الرعاية الصحية لعلاج الأطفال المصابين والمرضى في غرب دارفور، يأتي ذلك فيما شهدت العاصمة السودانية اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.
ودعت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» مانديب أوبراين، إلى توسيع نطاق توزيع الأغذية العلاجية وعمل مجموعات الرعاية الصحية الأولية لعلاج الأطفال المصابين والمرضى في إقليم غرب دارفور.
وأرجعت المسؤولة الأممية ذلك إلى فرار آلاف العائلات بأطفالها من العنف في غرب دارفور.
ولجأ أكثر من 600 ألف سوداني إلى دول مجاورة، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، وخصوصاً إلى مصر شمالاً وتشاد غرباً.
واستقبلت تشاد الحدودية مع إقليم دارفور آلاف الفارين من الإقليم الذي توازي مساحته ربع مساحة السودان.
أمنياً، أفاد شهود عيان، باندلاع اشتباكات عنيفة في محيط «سلاح المدرعات» بمنطقة «الشجرة» جنوبي العاصمة الخرطوم، ردت فيها القوات المسلحة على قوات الدعم السريع بالمدفعية الثقيلة، ما أجبرها على الابتعاد عن المنطقة العسكرية المهمة.
و«سلاح المدرعات» من القواعد الاستراتيجية المهمة للقوات المسلحة في الخرطوم.
وفي مدينة أم درمان، ذكر شهود عيان، أن الجيش يواصل تمشيط المدينة مستخدماً الأسلحة الثقيلة والخفيفة، مع إشراك القوات الخاصة لإخراج أفراد «الدعم السريع» من المدينة.
وحسب الشهود، شهدت مدينة بحري شمالي العاصمة، معارك عنيفة، تخللها دوي المدافع وتصاعد ألسنة اللهب والدخان في سماء المنطقة.
وفي إقليم دارفور في غرب البلاد، دارت مواجهات عنيفة في محيط مقر القوات المسلحة بمدينة «نيالا» عاصمة ولاية جنوب دارفور.
وكانت منظمات إغاثية حذّرت أمس الأول، من أنّ ولاية النيل الأبيض الواقعة جنوبي الخرطوم، باتت تستقبل «أعداداً متزايدة» من النازحين.
وحتى قبل اندلاع الأزمة، كان السودان يعدّ من أكثر دول العالم فقراً. ويحتاج 25 مليون شخص في السودان، أي أكثر من نصف عدد السكان، لمساعدة إنسانية وحماية، بحسب الأمم المتحدة.
ومنذ أسبوع، تشهد مدن الخرطوم اشتباكات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع هي الأعنف منذ اندلاع الأزمة بين الطرفين.
ويتبادل الطرفان اتهامات ببدء القتال أولاً في منتصف أبريل الماضي، ثم ارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية لاشتباكات خلَّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 2.2 مليون نازح داخل وخارج البلاد، بحسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.

الأمم المتحدة
اليونيسيف
الخرطوم
السودان
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي
الإمارات
حمدان بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي
اليوم 21:42
"تنمية المجتمع" تنشر نتائج أول استبيان عن ممارسة الرياضة والنشاط البدني
الإمارات
"تنمية المجتمع" تنشر نتائج أول استبيان عن ممارسة الرياضة والنشاط البدني
اليوم 21:33
3 ملايين زيارة للموقع الإلكتروني لصندوق الزكاة
الإمارات
3 ملايين زيارة للموقع الإلكتروني لصندوق الزكاة
اليوم 20:52
500 ألف مستخدم لوسائل النقل العام خلال عطلة العيد بعجمان
الإمارات
500 ألف مستخدم لوسائل النقل العام خلال عطلة العيد بعجمان
اليوم 20:42
سهيل المزروعي
الاقتصادي
سهيل المزروعي: الإمارات تستهدف إنتاج 1.4 مليون طن متري من الهيدروجين سنوياً بحلول 2031
اليوم 20:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©