«اليونيسيف» تدعو إلى توسيع نطاق المساعدات في دارفور

الخرطوم (الاتحاد)

دعت الأمم المتحدة لتوسيع نطاق توزيع الأغذية العلاجية وعمل مجموعات الرعاية الصحية لعلاج الأطفال المصابين والمرضى في غرب دارفور، يأتي ذلك فيما شهدت العاصمة السودانية اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.

ودعت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» مانديب أوبراين، إلى توسيع نطاق توزيع الأغذية العلاجية وعمل مجموعات الرعاية الصحية الأولية لعلاج الأطفال المصابين والمرضى في إقليم غرب دارفور.

وأرجعت المسؤولة الأممية ذلك إلى فرار آلاف العائلات بأطفالها من العنف في غرب دارفور.

ولجأ أكثر من 600 ألف سوداني إلى دول مجاورة، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، وخصوصاً إلى مصر شمالاً وتشاد غرباً.

واستقبلت تشاد الحدودية مع إقليم دارفور آلاف الفارين من الإقليم الذي توازي مساحته ربع مساحة السودان.

أمنياً، أفاد شهود عيان، باندلاع اشتباكات عنيفة في محيط «سلاح المدرعات» بمنطقة «الشجرة» جنوبي العاصمة الخرطوم، ردت فيها القوات المسلحة على قوات الدعم السريع بالمدفعية الثقيلة، ما أجبرها على الابتعاد عن المنطقة العسكرية المهمة.

و«سلاح المدرعات» من القواعد الاستراتيجية المهمة للقوات المسلحة في الخرطوم.

وفي مدينة أم درمان، ذكر شهود عيان، أن الجيش يواصل تمشيط المدينة مستخدماً الأسلحة الثقيلة والخفيفة، مع إشراك القوات الخاصة لإخراج أفراد «الدعم السريع» من المدينة.

وحسب الشهود، شهدت مدينة بحري شمالي العاصمة، معارك عنيفة، تخللها دوي المدافع وتصاعد ألسنة اللهب والدخان في سماء المنطقة.

وفي إقليم دارفور في غرب البلاد، دارت مواجهات عنيفة في محيط مقر القوات المسلحة بمدينة «نيالا» عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وكانت منظمات إغاثية حذّرت أمس الأول، من أنّ ولاية النيل الأبيض الواقعة جنوبي الخرطوم، باتت تستقبل «أعداداً متزايدة» من النازحين.

وحتى قبل اندلاع الأزمة، كان السودان يعدّ من أكثر دول العالم فقراً. ويحتاج 25 مليون شخص في السودان، أي أكثر من نصف عدد السكان، لمساعدة إنسانية وحماية، بحسب الأمم المتحدة.

ومنذ أسبوع، تشهد مدن الخرطوم اشتباكات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع هي الأعنف منذ اندلاع الأزمة بين الطرفين.

ويتبادل الطرفان اتهامات ببدء القتال أولاً في منتصف أبريل الماضي، ثم ارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية لاشتباكات خلَّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 2.2 مليون نازح داخل وخارج البلاد، بحسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.