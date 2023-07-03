موريتانيا.. استقالة رئيس الوزراء وإعادة تكليفه بتشكيل الحكومة

نواكشوط (الاتحاد)

قدم رئيس الوزراء الموريتاني محمد ولد بلال، أمس، استقالة حكومته للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي أعاد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

وقالت وكالة الأنباء الموريتانية، إن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قبل استقالة الحكومة وأعاد تكليف ولد بلال بتشكيل حكومة جديدة.

وتأتي استقالة الحكومة بعد الانتخابات النيابية والمحلية التي جرت في 13 مايو الماضي.

وتعتبر استقالة الحكومة بعد كل انتخابات تقليداً دأبت عليه الأنظمة بموريتانيا رغم أن الدستور لا ينص على ذلك.

وأسفرت الانتخابات عن فوز كاسح لحزب «الإنصاف» الحاكم الذي حصد 107 مقاعد من 176 هو عدد مقاعد البرلمان، فيما تقاسمت أحزاب المعارضة وأحزاب أخرى موالية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بقية المقاعد بنسب متفاوتة.