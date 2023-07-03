فرار 28 رهينة من الإرهابيين بالكونغو الديمقراطية

كينشاسا (وكالات)

تمكَّن 28 شخصاً على الأقل اختطفتهم ميليشيات «القوات الديمقراطية المتحالفة» الإرهابية قبل أكثر من شهر من الفرار في الغابات بإقليم «ايتوري» بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت مصادر حكومية أمس، إن الرهائن الـ 28 نجحوا في الفرار من عناصر ميليشيات «القوات الديمقراطية المتحالفة» التابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي عندما اندلعت اشتباكات بين هؤلاء المسلحين وعناصر من ميليشيات «ماي ـ ماي» في منطقة غابات «مايوانو» بإقليم «إيتوري» واستمرت لعدة ساعات.

وأوضحت تنسيقية المجتمع المدني في «ممباسا» أن أكثر من 150 رهينة آخرين لا زلوا محتجزين لدى الميليشيات الإرهابية ويتلقون معاملة مهينة ويصارعون الموت.

مما يذكر أن العديد من القرى القريبة من «ممباسا» كانت عرضة لهجمات إرهابية خلال الأيام القليلة الماضية الأمر الذي دفع حاكم «ممباسا» إلى فرض حظر تجول ليلي.