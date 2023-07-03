ضبط خلية إرهابية في مأرب

عدن (الاتحاد)

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب، أمس، من ضبط خلية إرهابية تابعة لجماعة الحوثي.

وقال مصدر أمني في شرطة مأرب، إن قوات الأمن الخاصة نجحت في ضبط الخلية بعد عملية رصد وتتبع دقيقة.

وذكر المصدر أن «الخلية مكونة من شقيقين وشخص ثالث، وتم تجنيدهم من قِبل قيادات حوثية لزراعة العبوات الناسفة في مفرق حريب والخط الدولي، وعلى متن المركبات المدنية والعسكرية، بهدف إقلاق السكينة العامة والسلم الاجتماعي».

وأضاف أن «الإعلام الأمني بشرطة المحافظة سيقوم ببث الاعترافات الكاملة للخلية الإرهابية وأسماء قيادات الحوثيين المتورطين في تجنيدهم».

وفي سياق آخر، عثر أهالي مديرية «حرف سفيان» بمحافظة عمران، على رفات لـ16 شخصاً من أبناء المديرية اختطفتهم جماعة الحوثي، عام 2010 وأخفتهم عن أسرهم.

وأكدت شبكة حقوقية، أنه تم العثور على هياكل عظمية لجثث مختطفين من قبل الحوثيين، في أحد الكهوف بمحافظة عمران، بعد 13 عاماً من اختطافهم.