عام 2023.. درجات حرارة قياسية براً وبحراً بسبب تغير المناخ

سنغافورة (الاتحاد)

حذر خبراء المناخ من أن هدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية على المدى البعيد، بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية، ربما يصبح بعيد المنال ما لم تحدد دول العالم أهدافاً أكثر طموحاً، مع ارتفاع درجات حرارة الأرض والبحر لمستويات قياسية على مدى شهور.

وذكرت خدمة «كوبرنيكوس» لتغير المناخ، الممولة من الاتحاد الأوروبي، أنه مع اجتماع مبعوثين في بون أوائل يونيو للتحضير لمحادثات المناخ السنوية التي ستُعقد في نوفمبر، ارتفع لعدة أيام متوسط ​​درجات حرارة الهواء على سطح الأرض في العالم فوق 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل عصر الصناعة.

ورغم تجاوز متوسط ​​درجات الحرارة عتبة 1.5 درجة مئوية من قبل، فإن هذه المرة الأولى التي ترتفع فيها في نصف الكرة الأرضية الشمالي خلال الصيف الذي بدأ في الأول من يونيو. كما تجاوزت درجات حرارة البحر أيضاً المعدلات القياسية المسجلة في أبريل ومايو..

وتجاوزت درجات الحرارة في مناطق من أميركا الشمالية المتوسط ​​الموسمي للشهر الجاري بعشر درجات مئوية. وغطى الدخان الناتج عن حرائق الغابات كندا والساحل الشرقي للولايات المتحدة بضباب خطير. وبلغت تقديرات الانبعاثات الكربونية مستوى قياسياً عند 160 مليون طن متري.

من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس، إلى اتفاق يستهدف الوصول بصافي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول 2050.

جاء ذلك في كلمة وجهها لمحادثات بشأن هذه الصناعة الحيوية تنعقد في لندن هذا الأسبوع، وحثّ خلالها جوتيريش على بذل الجهود لتسريع وتيرة التخلص من الكربون.

ويمثل النقل البحري، الذي ينقل نحو 90 في المئة من التجارة العالمية، ثلاثة في المئة تقريباً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، وهناك نداءات من دعاة حماية البيئة والمستثمرين من أجل اتخاذ مزيد من الإجراءات الملموسة، بما في ذلك فرض ضريبة على انبعاثات الكربون.

وقال جوتيريش في الكلمة المسجلة: «أحثكم على مغادرة لندن بعد أن تكونوا قد اتفقتم على استراتيجية بشأن غازات الاحتباس الحراري تلزم القطاع بصافي انبعاثات صفري بحلول 2050 على أبعد تقدير».

وأضاف «وهذا يشمل أهدافا علمية طموحة تبدأ في 2030، سواء فيما يتعلق بالتخفيضات الشاملة للانبعاثات أو استخدام الوقود النظيف».