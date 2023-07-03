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أوكرانيا تطرد سفير جورجيا

ساكاشفيلي يمثل أمام محكمة عبر الفيديو
4 يوليو 2023 00:35

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، أنّه أمر بطرد سفير جورجيا في كييف احتجاجاً على تدهور صحّة الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي الذي يحمل الجنسية الأوكرانية أيضاً.
وقال زيلينسكي، في قناته على تطبيق تلغرام «لقد طلبت اليوم من وزارة الخارجية أن تستدعي السفير الجورجي وأن تبلغه احتجاجنا الشديد وأن تطلب منه مغادرة أوكرانيا في غضون 48 ساعة لإجراء محادثات مع عاصمته».
وجدّد الرئيس الأوكراني مطالبة تبيليسي بأن «تسلّم» ساكاشفيلي إلى كييف وبـ«إنقاذ هذا الرجل».
يقضي ساكاشفيلي حكماً بالسجن لمدّة ستّ سنوات بتهمة «إساءة استخدام السلطة».
حكم ساكاشفيلي (55 عاماً) جورجيا من 2004 ولغاية 2013 وغادر إلى المنفى لمدة ثماني سنوات ثم عاد في 2021 إلى بلده حيث أودع السجن.
بعدما أضرب عن الطعام لمدّة 50 يوماً متتاليا العام الماضي، أُدخل المستشفى لتلقّي العلاج.
مثُل ساكاشفيلي، الاثنين، أمام المحكمة عبر الفيديو من مكان احتجازه في مستشفى مدني، وقد بثّت قنوات التلفزة المحليّة المشاهد.

 

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المصدر: آ ف ب
أوكرانيا
جورجيا
سفير
طرد
ميخائيل ساكاشفيلي
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