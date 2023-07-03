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عدد اللاجئين في فرنسا يتجاوز نصف المليون

عدد اللاجئين في فرنسا يتجاوز نصف المليون
4 يوليو 2023 01:26

باريس (الاتحاد)
 
تجاوزت فرنسا عتبة نصف مليون لاجئ على أراضيها في نهاية عام 2022، مع قبول أكثر من 56 ألف طلب لجوء العام الماضي، حسبما ذكر المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين أمس.
وفي عام 2022، أشار المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية «أوفبرا» في تقريره السنوي إلى أن 56276 شخصاً «تم وضعهم حديثاً تحت الحماية» في فرنسا، سواء بعد قرار ابتدائي صادر عنه أو عند الاستئناف أمام المحكمة الوطنية لحق اللجوء.
وأضاف أن «عدد السكان الخاضعين لحماية أوفبرا بلغ 547102 نسمة في 31 ديسمبر 2022».
للسنة الخامسة على التوالي، تقدم الرعايا الأفغان بأكبر عدد من طلبات اللجوء في فرنسا، مع 17 ألف طلب من أصل 131 ألفاً، وارتفع المنحى منذ عودة طالبان إلى السلطة في صيف عام 2021 (بزيادة 37 بالمئة بين عامي 2021 و2022).
وكان يمكن لهذا العدد أن يرتفع أكثر مع اندلاع الأزمة في أوكرانيا في فبراير 2022 التي تسببت في أكبر هجرة جماعية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، لكن الأوكرانيين استفادوا من نظام محدد يعرف باسم «الحماية المؤقتة». ويستثني هذا النظام الأوكرانيين الذين نزحوا إلى فرنسا (حوالي 100 ألف شخص) من طلب اللجوء، مع التمتع بحق الإقامة ومجموعة من المساعدات الاجتماعية.

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