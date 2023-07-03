أوكرانيا تبدأ موسم تصدير الحبوب بكميات ضئيلة

كييف (وكالات)

أفادت وزارة الزراعة الأوكرانية، أمس، بأن صادرات الحبوب في الأيام الأولى من يوليو، الشهر الأول من الموسم الجديد الذي يستمر حتى يونيو 2024، بلغت 34 ألف طن فقط، أي نصف الكمية خلال الفترة نفسها من 2022.

وقالت الوزارة إن الكمية في الموسم الجديد شملت حتى الآن تسعة آلاف طن من القمح و25 ألفاً من الذرة.

وبلغت الصادرات في الموسم المنصرم بالكامل قرابة 49 مليون طن، متجاوزة كمية الموسم السابق له التي بلغت 48.4 مليون.

وقالت رابطة الشركات الرائدة في قطاع الزراعة والأغذية الأوكراني: إن كييف صدرت ما إجماليه 3.8 مليون طن من الحبوب و513500 طن من الزيوت النباتية في يونيو، وهو الشهر الأخير من العام التسويقي السابق.

وشُحن مليونا طن، أي نصف الكمية تقريباً، إلى الخارج من الموانئ المطلة على البحر الأسود بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو الماضي لمعالجة أزمة غذاء عالمية تفاقمت بسبب الأزمة الأوكرانية.

من جهته، قال الكرملين، أمس، إن روسيا متشائمة بشأن احتمالات تجديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود، لأنه لم يتم إحراز تقدم في تنفيذ الاتفاقيات المصاحبة المتعلقة بالصادرات الروسية.

وقالت صحيفة فايننشال تايمز، أمس، إن الاتحاد الأوروبي يدرس مقترحاً للبنك الزراعي الروسي لإنشاء شركة فرعية تتيح له إعادة الاتصال بالشبكة المالية العالمية كحافز يشجع روسيا على تمديد الاتفاق.

وضمنت روسيا بموجب الاتفاق سلامة سفن الحبوب المتجهة من وإلى الموانئ الأوكرانية عبر المياه التي تسيطر عليها، ومن المقرر أن ينتهي في 18 يوليو، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في إفادة صحفية: «لا أمل يذكر» في تمديد الاتفاق.

إلى ذلك، أقرت كييف، بعد شهر تقريباً على انطلاق «هجومها المضادّ»، بأنّ القوات الروسية تتقدّم في أربع مناطق على خط الجبهة في شرق البلاد حيث تدور «معارك ضارية»، مؤكّدة بالمقابل أنّ قوّاتها تحرز بعض التقدّم في جنوب البلاد.