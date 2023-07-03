جوتيريش يدعو لاحترام القانون الدولي في عملية جنين

قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الأخير يشعر بقلق عميق إزاء التطورات الجارية في مدينة جنين بالضفة الغربية، حيث تشن القوات الإسرائيلية عملية عسكرية.

وأضاف فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، في بيان، أن جوتيريش «يؤكد أن جميع العمليات العسكرية يجب أن تتم في ظل الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني».

ومنذ فجر الاثنين، قتل 8 فلسطينيين وأصيب 80 آخرون في عملية عسكرية إسرائيلية مستمرة في مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية.

وقال محمود السعدي مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين إنّ الهجوم الإسرائيلي يتمّ من الجو والبرّ. وأضاف «قُصفت منازل ومواقع عدّة... الدخان يتصاعد من كلّ مكان».

ويشهد مخيم جنين اشتباكات مسلحة، فيما تهرع سيارات الإسعاف لنقل الجرحى إلى المستشفيات، وفق ما أفاد مصور صحفي.

وقال المصور إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم جنين وانتشر في شوارع مدينة جنين ومحيطها.