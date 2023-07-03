تركيا تدين بشدة العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين

دانت وزارة الخارجية التركية بشدة، اليوم الاثنين، اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وقالت الوزارة، في بيان «ندين بشدة اقتحام القوات الإسرائيلية اليوم لمدينة جنين بالضفة الغربية»، بحسب وكالة «الأناضول» التركية للأنباء.

وأعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها من أن يؤدي التوتر الحالي في المنطقة إلى إطلاق موجة جديدة من العنف والهجمات.

وجدد البيان دعوته للسلطات الإسرائيلية لضبط النفس ووقف مثل هذه الأعمال.

ومنذ فجر اليوم الاثنين، قتل 8 فلسطينيين وأصيب 80 آخرون في عملية عسكرية إسرائيلية مستمرة في مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية.