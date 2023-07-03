العالم يشهد درجات حرارة غير مسبوقة

يقول خبراء المناخ إن هدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية على المدى البعيد بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية أصبح بعيد المنال رغم ارتفاع درجات حرارة الأرض والبحر إلى مستويات قياسية على مدى شهور.

وذكرت خدمة «كوبرنيكوس» لتغير المناخ الممولة من الاتحاد الأوروبي أن متوسط ​​درجات حرارة الهواء على سطح الأرض في العالم ارتفع لعدة أيام فوق 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل عصر الصناعة.

ورغم تجاوز متوسط ​​درجات الحرارة عتبة 1.5 درجة مئوية من قبل، فإن هذه المرة الأولى التي ترتفع فيها في نصف الكرة الأرضية الشمالي خلال الصيف الذي بدأ في الأول من يونيو. كما تجاوزت درجات حرارة البحر أيضا المعدلات القياسية المسجلة في أبريل ومايو الماضيين.

وقالت سارة بيركنز كيركباتريك عالمة المناخ في جامعة نيو ساوث ويلز الأسترالية «نفد منا الوقت لأن التغيير يستغرق وقتا».

وتخطت درجات الحرارة الأرقام القياسية المسجلة في شهر يونيو في العاصمة الصينية بكين، واجتاحت موجات حر شديدة الولايات المتحدة.

وتجاوزت درجات الحرارة في مناطق من أميركا الشمالية المتوسط ​​الموسمي للشهر الجاري بعشر درجات مئوية. وغطى الدخان الناتج عن حرائق الغابات كندا والساحل الشرقي للولايات المتحدة بضباب خطير. وبلغت تقديرات الانبعاثات الكربونية مستوى قياسيا عند 160 مليون طن متري.

وسجلت زيادة في عدد الوفيات بسبب استمرار ارتفاع درجات الحرارة، كما سجلت إسبانيا وفيتنام ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، مما أثار مخاوف من أن يصبح صيف العام الماضي، الذي أدى إلى وفيات، أمرا معتادا.

واتفقت دول العالم في العاصمة افرنسية باريس عام 2015 على محاولة الحفاظ على ارتفاع متوسط ​​درجات الحرارة على المدى البعيد في حدود 1.5 درجة مئوية، لكن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية توقعت في مايو الماضي أن هناك احتمالا الآن بنسبة 66 بالمئة أن يتجاوز المتوسط السنوي عتبة 1.5 درجة مئوية لعام كامل على الأقل من الآن وحتى عام 2027.