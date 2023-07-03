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بريطانيا تسجل رقما غير مسبوق منذ بدء رصد الطقس

الشمس تشرق على العاصمة لندن
3 يوليو 2023 17:25

قال مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، اليوم الاثنين، إن المملكة المتحدة شهدت هذا العام شهر يونيو الأشد حرارة على الإطلاق، سواء من حيث متوسط درجة الحرارة ومتوسط درجة الحرارة القصوى والدنيا.
وقال مكتب الأرصاد الجوية، في بيان «متوسط درجة الحرارة البالغ 15.8 درجة مئوية في شهر يونيو 2023 في المملكة المتحدة هو الأعلى منذ 1884».
وأظهرت أرقام مؤقتة أنّ معدّل درجة الحرارة في يونيو 2023 يزيد 0,9 درجة عن الرقم القياسي البالغ 14,9 درجة مئوية والذي سُجّل في يونيو عامَي 1940 و1976.
وقال مارك مكارثي مدير مركز المعلومات حول المناخ الوطني في الأرصاد الجوية البريطانية «إنه رسميًا أحرّ شهر يونيو على الإطلاق في المملكة المتحدة».
ولفت مكارثي إلى أن أحرّ يوم في يونيو سجّل حرارة 32,2 درجة مئوية.
وأضاف «ما يثير الدهشة هو الدفء المستمر معظم الشهر، بحيث تراوحت درجات الحرارة بين منتصف العشرينات مئوية وأول الثلاثينيات مئوية».
وأشار مكتب الأرصاد الجوية البريطانية إلى أن كلًّا من البلدان الأربعة التي تتشكّل منها المملكة المتحدة، أي انجلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، سجّلت أيضًا "أشدّ شهر يونيو على الإطلاق».
وفُرضت قيود على استخدام المياه في أجزاء من جنوب شرق انجلترا وسط تسجيل طلب قياسي على مياه الشرب.
من جهتها، وضعت اسكتلندا مناطق في حالة تأهب لندرة المياه نتيجة مخاوف بشأن مستوى المياه في أنهارها وبحيراتها.
وقال بول ديفيس كبير خبراء الأرصاد الجوية في مكتب الأرصاد الجوية البريطاني إنّه «إلى جانب التقلّبات الطبيعية، يؤدّي ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي للأرض بسبب تغيّر المناخ الذي يتسبب به الإنسان إلى زيادة إمكانية الوصول إلى درجات حرارة عالية قياسية».
وتشهد مناطق مختلفة من العالم، منذ سنوات، موجات حر وجفاف وأمطار غزيرة وفيضانات غير مسبوقة.
ويعزو الكثير من الخبراء هذه الظواهر القصوى إلى تغير المناخ.

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المصدر: آ ف ب
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