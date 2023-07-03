الثلاثاء 4 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أوكرانيا تعلن إحراز مكاسب ميدانية

قصف يستهدف آلية عسكرية قرب باخموت
3 يوليو 2023 16:55

قالت أوكرانيا، اليوم الاثنين، إن قواتها استعادت المزيد من الأراضي على الجبهتين الشرقية والجنوبية الأسبوع الماضي وهو ما وصفه الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأنه تقدم في أسبوع «صعب» في الهجوم المضاد الأوكراني.
وقالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع إن القوات الأوكرانية استعادت 37.4 كيلومتر مربع من الأراضي في قتال عنيف خلال أسبوع حتى الآن.
وأضافت أن قوات كييف تقدمت في اتجاه مدينة باخموت شرق أوكرانيا، وأن القوات الروسية تهاجم في اتجاهات ليمان وأفدييفكا ومارينكا في منطقة دونيتسك.
أوضحت أن أوكرانيا استعادت تسعة كيلومترات مربعة في الأسبوع المنصرم بمحاذاة الجبهة الشرقية «نتيجة لتحسن الموقف العملياتي(التكتيكي) واصطفاف خط الجبهة».
وذكرت ماليار أنه في الجنوب، استعادت أوكرانيا 28.4 كيلومتر من الأراضي ليرتفع إجمالي المساحة التي استعادتها بمحاذاة تلك الجبهة إلى 158.4 كيلومتر.
وقال زيلينسكي، اليوم الاثنين «كان الأسبوع الماضي صعبا على الخطوط الأمامية. لكننا نحرز تقدماً».
وأضاف «نتقدم خطوة بخطوة! أشكر كل من يدافعون عن أوكرانيا».
وفي مطلع الأسبوع، قالت روسيا إن قواتها دحرت هجمات أوكرانية بالقرب من القرى المحيطة بباخموت وفي مناطق أبعد جنوبا، لا سيما بالقرب من بلدة فوليدار الواقعة على قمة تل. وجاء في تقارير أيضاً أن القوات الروسية حققت نجاحا في احتواء القوات الأوكرانية في الشمال الشرقي.
وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الاثنين، إن التمرد القصير الذي شنه مقاتلو مجموعة فاغنر، الشهر الماضي، لم يؤثر على «العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا.
وأضاف، أمام اجتماع في الوزارة «التحريض لم يؤثر على أعمال وحدات الجيش (المشاركة في العملية)».

أخبار ذات صلة
أوكرانيا تبدأ موسم تصدير الحبوب بكميات ضئيلة
أوكرانيا تطرد سفير جورجيا
المصدر: رويترز
باخموت
معارك
الجيش الروسي
أوكرانيا
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي
الإمارات
حمدان بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي
اليوم 21:42
"تنمية المجتمع" تنشر نتائج أول استبيان عن ممارسة الرياضة والنشاط البدني
الإمارات
"تنمية المجتمع" تنشر نتائج أول استبيان عن ممارسة الرياضة والنشاط البدني
اليوم 21:33
3 ملايين زيارة للموقع الإلكتروني لصندوق الزكاة
الإمارات
3 ملايين زيارة للموقع الإلكتروني لصندوق الزكاة
اليوم 20:52
500 ألف مستخدم لوسائل النقل العام خلال عطلة العيد بعجمان
الإمارات
500 ألف مستخدم لوسائل النقل العام خلال عطلة العيد بعجمان
اليوم 20:42
سهيل المزروعي
الاقتصادي
سهيل المزروعي: الإمارات تستهدف إنتاج 1.4 مليون طن متري من الهيدروجين سنوياً بحلول 2031
اليوم 20:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©