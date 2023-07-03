أوكرانيا تعلن إحراز مكاسب ميدانية

قالت أوكرانيا، اليوم الاثنين، إن قواتها استعادت المزيد من الأراضي على الجبهتين الشرقية والجنوبية الأسبوع الماضي وهو ما وصفه الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأنه تقدم في أسبوع «صعب» في الهجوم المضاد الأوكراني.

وقالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع إن القوات الأوكرانية استعادت 37.4 كيلومتر مربع من الأراضي في قتال عنيف خلال أسبوع حتى الآن.

وأضافت أن قوات كييف تقدمت في اتجاه مدينة باخموت شرق أوكرانيا، وأن القوات الروسية تهاجم في اتجاهات ليمان وأفدييفكا ومارينكا في منطقة دونيتسك.

أوضحت أن أوكرانيا استعادت تسعة كيلومترات مربعة في الأسبوع المنصرم بمحاذاة الجبهة الشرقية «نتيجة لتحسن الموقف العملياتي(التكتيكي) واصطفاف خط الجبهة».

وذكرت ماليار أنه في الجنوب، استعادت أوكرانيا 28.4 كيلومتر من الأراضي ليرتفع إجمالي المساحة التي استعادتها بمحاذاة تلك الجبهة إلى 158.4 كيلومتر.

وقال زيلينسكي، اليوم الاثنين «كان الأسبوع الماضي صعبا على الخطوط الأمامية. لكننا نحرز تقدماً».

وأضاف «نتقدم خطوة بخطوة! أشكر كل من يدافعون عن أوكرانيا».

وفي مطلع الأسبوع، قالت روسيا إن قواتها دحرت هجمات أوكرانية بالقرب من القرى المحيطة بباخموت وفي مناطق أبعد جنوبا، لا سيما بالقرب من بلدة فوليدار الواقعة على قمة تل. وجاء في تقارير أيضاً أن القوات الروسية حققت نجاحا في احتواء القوات الأوكرانية في الشمال الشرقي.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الاثنين، إن التمرد القصير الذي شنه مقاتلو مجموعة فاغنر، الشهر الماضي، لم يؤثر على «العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا.

وأضاف، أمام اجتماع في الوزارة «التحريض لم يؤثر على أعمال وحدات الجيش (المشاركة في العملية)».