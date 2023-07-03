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إجلاء الآلاف بعد أمطار غزيرة ضربت اليابان

جسر منهار فوق نهر ميفوني بسبب هطول أمطار غزيرة
3 يوليو 2023 10:45

هطلت أمطار غزيرة على منطقة كيوشو بجنوب غرب اليابان اليوم الاثنين، مما تسبب في انهيار جسر، كما صدرت الأوامر بإجلاء نحو 360 ألف شخص في مدينة كوماموتو.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن وكالة الارصاد اليابانية حذرت من استمرار هطول أمطار استوائية ورعد في أنحاء المنطقة حتى غد الثلاثاء، كما حثت السكان على الالتزام بالحذر لوقوع انهيارات طينية وفيضانات.

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وأفادت السلطات المحلية بأن الأمطار تسببت في انهيار جسر، يبلغ طوله 37 متراً، يقع فوق نهر صغير عبر مدينة ياماتو، مضيفة أنه لم ترد تقارير حول حدوث خسائر بشرية.

المصدر: وكالات
جسر
اليابان
أمطار غزيرة
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