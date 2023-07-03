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كييف تكشف تطورات الوضع على جبهات عدة في الشرق

مركبة تكتيكية بالقرب من خط المواجهة في منطقة دونيتسك
3 يوليو 2023 08:02

أقرّت كييف، بعد شهر تقريباً على انطلاق هجومها المضادّ، بأنّ القوات الروسية تتقدّم في أربع مناطق على خط الجبهة في شرق البلاد، مؤكّدة بالمقابل أنّ قوّاتها تحرز بعض التقدّم في جنوب البلاد.

وكتبت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار على قناتها في تطبيق تلغرام أنّ "معارك ضارية تدور في كلّ مكان الوضع معقّد"، مشيرة إلى أنّ القوات الأوكرانية تتقدّم من جهتها في منطقة واحدة في شرق البلاد ومنطقتين في جنوبها.

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وأوضحت أنّ  القوات الروسية تتقدّم في مناطق أفدييفكا وماريينكا وليمان. وأيضاً في قطاع سفاتوفو".
أمّا القوات الأوكرانية فتمكّنت، بحسب ماليار، من تحقيق "نجاح جزئي" مع تقدّمها في الجهة الجنوبية من باخموت، وكذلك بالقرب من بيرديانسك وميليتوبول في جنوب البلاد.

ولفتت نائبة وزير الدفاع إلى أنّه في جنوب البلاد تحقّق القوات الأوكرانية تقدّماً "تدريجياً".
وأضافت أنّ القوات الأوكرانية "تعمل بإصرار ومن دون توقّف على تهيئة الظروف لتحقيق تقدّم سريع قدر الإمكان".

المصدر: وكالات
أوكرانيا
كييف
روسيا وأوكرانيا
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