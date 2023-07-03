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الخارجية السعودية تستدعي سفيرة السويد احتجاجاً على حرق نسخة من المصحف الشريف

شعار وزارة الخارجية السعودية
3 يوليو 2023 07:27

استدعت وزارة الخارجية السعودية سفيرة السويد وأبلغتها رفض المملكة القاطع لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من القرآن وطالبت الحكومة السويدية بوقف كافة الأعمال التي تتناقض مع قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف.

وجاء في بيان الخارجية السعودية مساء الأحد أنه " إلحاقا لبيان وزارة الخارجية الصادر بتاريخ 29 يونيو الذي أعربت فيه عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد عيد الأضحى، قامت وزارة الخارجية باستدعاء سفيرة مملكة السويد لدى المملكة وأبلغتها رفض المملكة القاطع لهذا العمل المشين"، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية"واس".

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وطالبت الخارجية السعودية "الحكومة السويدية بوقف كافة الأعمال التي تتناقض بشكلٍ مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وتقوّض الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول".

المصدر: وكالات
السويد
الخارجية السعودية
المصحف الشريف
السعودية
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