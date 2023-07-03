وزيرة الخزانة الأميركية تزور بكين

تتوجه وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى بكين يوم الخميس المقبل، وفقا لما أعلنته وزارة الخزانة الأميركية. وجاء في بيان صادر عن مكتبها، أن زيارة يلين تأتي في أعقاب توجيهات من الرئيس الأميركي جو بايدن بعد اجتماعه مع الرئيس شي جين بينج في نوفمبر بتعميق التواصل بين الولايات المتحدة والصين.

وستلتقي يلين خلال إقامتها بممثلين رفيعي المستوى من الحكومة الصينية. وقال البيان إن يلين ستناقش أهمية إدارة العلاقات بشكل مسؤول بين البلدين - أكبر اقتصادين في العالم- والتواصل مباشرة حول مجالات الاهتمام، والعمل معاً لمواجهة التحديات العالمية.