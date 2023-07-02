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العراق: لا خطوط حمراء في مكافحة الفساد

العراق: لا خطوط حمراء في مكافحة الفساد
3 يوليو 2023 00:56

هدى جاسم (بغداد)

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أشارت مصادر سياسية عراقية إلى أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني سيناقش مع قادة «الإطار التنسيقي» الذين سيلتقي معهم الأسبوع القادم، أهم التقييمات لوزراء حكومته خلال الفترة الماضية، بما فيها ملفات مكافحة الفساد.
وبينت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن السوداني أبلغ هيئة النزاهة وديوان الرقابة بأن لا خطوط حمراء في مكافحة الفساد، وأن الجميع خاضع للرقابة وتقييم الأداء والمحاسبة والتغيير.
وقالت: «كل قرارات مجلس الوزراء تنفذ، وهناك فريق يتابع التنفيذ، وأن جميع تلك القرارات وصداها عملياً سيتم طرحه أمام القادة السياسيين الأسبوع القادم».
وأكدت المصادر أن «الدستور العراقي يمنح السوداني صلاحية التغيير حسب الأداء المهني لوزراء حكومته من أجل تقديم خدمات أفضل».
وكانت حكومة السوداني قد أصدرت سلسلة طويلة من التغييرات في الأسابيع الماضية، بينها مديرون عامون في وزارات حكومية عدة.
وفي سياق آخر، أكد رئيس الحكومة العراقية أهمية الانطلاق نحو تعاون ثنائي مثمر وبنّاء مع سوريا. 
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن السوداني استقبل، أمس، السفير السوري لدى العراق صطام جدعان الدندح، مبيناً أنه «جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك». 
وأضاف أن «اللقاء شهد تأكيد أهمية الانطلاق نحو تعاون ثنائي مثمر وبنّاء في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يعزز الروابط المشتركة التي تجمع البلدين، وتحقق مصالح شعبيهما في الازدهار والتنمية».

العراق
محمد شياع السوداني
بغداد
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