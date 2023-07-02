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ليبيا.. «الدستورية» تشعل الخلافات مجدداً بين «النواب» و«الدولة»

ليبيا.. «الدستورية» تشعل الخلافات مجدداً بين «النواب» و«الدولة»
3 يوليو 2023 00:56

حسن الورفلي (بنغازي)

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زادت حدة الخلافات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، بسبب تسمية البرلمان أعضاء للمحكمة الدستورية وقوانين الانتخابات الرئاسية. وانتقد المجلس الأعلى للدولة في بيان له تسمية مجلس النواب لأعضاء المحكمة العليا خلال الأيام الماضية.
وأعرب رئيس المجلس خالد المشري في مراسلة إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح، عن استغرابه من تعيين أعضاء المحكمة العليا رغم صدور حكم من الدائرة الدستورية يقضي بعدم دستورية إنشاء محكمة دستورية في مدينة بنغازي، مضيفاً «حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بات قطعياً وواجب التنفيذ».
وأكد الدكتور محمد الفلاح عميد كلية الحقوق السابق في جامعة بنغازي، خرق مجلس النواب لقاعدة قانونية أصولية فقهية، وهي الفصل بين السلطات، مشيراً في تصريح لـ«الاتحاد» إلى أن تعيين البرلمان لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية يعد اعتداءً من قبل السلطة التشريعية على اختصاصات السلطة القضائية.
وأشار الفلاح إلى أن الصراع بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بمثابة صراع مصالح لأجل إطالة أمد الأزمة الليبية.

ليبيا
مجلس النواب الليبي
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