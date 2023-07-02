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ماكرون يترأس اجتماع أزمة بشأن أعمال الشغب

ماكرون محاطا بالوزراء خلال اجتماع الأزمة
3 يوليو 2023 00:34

أشرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأحد، على اجتماع لتقييم التطورات مع استمرار أعمال الشغب إثر مقتل مراهق برصاص الشرطة.
عقد الاحتماع في مركز الأزمات في وزارة الداخلية في العاصمة باريس.
حضر الاجتماع رئيسة الوزراء إليزابيت بورن ووزير الداخلية جيرالد دارمانان ووزير العدل إريك دوبون موريتي وأعضاء آخرون في الحكومة.
كان ماكرون ألغى زيارة إلى ألمانيا الأحد من أجل متابعة الوضع الميداني.
في الأثناء، وجهت جدّة الشاب نائل م. الذي أشعل مقتله برصاص شرطي قرب العاصمة الفرنسية باريس مطلع الأسبوع أعمال شغب في عموم فرنسا، دعوة عبر التلفزيون، الأحد، ناشدت فيها المحتجّين التوقّف عن أعمال التخريب والنهب والحرق.
وغداة ليلة خامسة على التوالي من الاحتجاجات العنيفة على مقتل نائل (17 عاماً) برصاص شرطي، أطلق النار عليه من مسافة قريبة خلال عملية تفتيش مروري لدى محاولته الفرار في سيارة كان يقودها بدون رخصة، قالت الجدّة ناديا مخاطبة المحتجّين «توقّفوا، لا تكسّروا».
واعتقلت الشرطة آلاف الشبان والمراهقين الذين يقومون بأعمال شغب ونهب وسرقة على خلفية الحادث المأساوي.

 

 

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المصدر: وكالات
إيمانويل ماكرون
اجتماع أزمة
أعمال شغب
فرنسا
مقتل مراهق
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