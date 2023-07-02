الإمارات تسلم المملكة المتحدة رئاسة مجلس الأمن

نيويورك (الاتحاد)

سلمت دولة الإمارات، أمس، رئاسة مجلس الأمن للبعثة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، فيما أعربت عن تمنيها لبعثة المملكة بالتوفيق خلال رئاستهم المجلس طوال شهر يوليو الجاري.

وكتبت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة عبر «تويتر»: سلمت دولة الإمارات رئاسة مجلس الأمن للبعثة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، ونتمنى لزملائنا في بعثة المملكة المتحدة التوفيق خلال رئاستهم لمجلس الأمن طوال شهر يوليو، مضيفة: «نتطلع إلى استمرار التعاون بين الدولتين في المجلس».

وقالت البعثة: «اختتمت دولة الإمارات شهر رئاستها لمجلس الأمن في 30 يونيو الماضي، إلا أننا مستمرون في العمل وبذل المزيد من الجهود في المجال الدبلوماسي، إن التزام دولة الإمارات ببناء جسور التعاون لتوفيق الآراء سيستمر خلال فترة عضويتنا في المجلس وبعد انتهائها».

وكانت السفيرة وودورد، قدمت الشكر لمعالي السفيرة لانا نسيبة، قائلة: «أتقدم لك ولفريقك الرائع بالتهنئة على كل ما حققتموه، فقد أشرتِ بنجاح إلى هذه القائمة المطولة للعمل الذي شهدناه معكِ».

وأشارت وودورد إلى قرار مجلس الأمن التاريخي الذي تقدمت به الإمارات والمملكة المتحدة، والذي يعالج للمرة الأولى بشكل مباشر المشكلة المتنامية للتحريض في حالات النزاعات، إضافة إلى التمييز والاضطهاد الذي تواجهه الأقليات الدينية في نطاق النزاعات، ويشجع منظمة الأمم المتحدة على رصد هذا الخطر، ويحث الأمين العام على تحذير المجلس بأي حالة تدعو للقلق.

وأضافت: نتقدم بخالص التهاني للإمارات العربية المتحدة للتقدم بهذه المبادرة، وأسعدنا العمل معكم حول هذا الملف. كما نوّهت وودورد إلى «مناقشة القضايا العاجلة الملحة الخاصة بالأمن المناخي، والتي قادتنا فيها الإمارات العربية المتحدة خلال الشهر الفائت».

واختتمت الإمارات رئاستها الناجحة لمجلس الأمن الدولي خلال شهر يونيو، والتي تولتها للمرة الثانية خلال عضويتها في المجلس، حيث منحت الأولوية في عملها لقيم الأخوة الإنسانية في تعزيز السلام واستدامته، والتغير المناخي والسلام والأمن، والتعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.