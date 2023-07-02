الإثنين 3 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

فرنسا تخشى تأثير أعمال الشغب على السياحة

أعمال شغب إثر مقتل مراهق برصاص الشرطة في فرنسا
3 يوليو 2023 00:20

تسببت أعمال العنف في فرنسا بإلغاء حجوزات من جانب سياح أجانب، لا سيما أميركيين وهم فئة من الزبائن تعتبر مهمة للعاصمة باريس ولفرنسا بشكل عام، كما أعلن مدير مكتب السياحة في باريس جان-فرنسوا ريال.
تشهد فرنسا أعمال شغب ليلي على خلفية مقتل المراهق نايل م. برصاص شرطي قرب العاصمة الفرنسية مطلع الأسبوع.
إذا استمرت أعمال الشغب هذه، فلن يكون الأمر جيداً لصورة فرنسا قبل سنة من الألعاب الأولمبية، كما أعلن جان-فرنسوا ريال الذي يشغل أيضاً منصب مدير عام مجموعة «مسافري العالم» في مقابلة صحفية.
- س: هل ترى مخاطر على صورة فرنسا والموسم السياحي الصيفي؟
-ج: نعم، هناك خطر فعلي وذلك حتى إن هدأت الأمور لأن الكثير من السياح يرتابون من المخاطر.
هي المرة الثانية في ثلاثة أشهر نشهد فيها حوادث خطيرة. سبق أن حصلت أزمة حاويات القمامة التي اندلعت في الربيع خلال التظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد والتي كان لها أثر كارثي: لقد رأينا خلال تلك الفترة موجة من إلغاء آلاف الحجوزات خصوصاً حجوزات الفنادق.
اليوم في باريس، مع أعمال العنف، ألغيت آلاف الحجوزات. في مطلع يوليو، أعتقد أنه لدينا ما بين 20 و25% من إلغاء الحجوزات في باريس من الزبائن من الخارج ولن أفاجأ أن تكون الأرقام نفسها بالنسبة لفرنسا. بالنسبة للزبائن الأميركيين، هناك 15% من إلغاء الحجوزات في باريس بعدما بدت السياحة في فرنسا كأنها «استفادت» من الحرائق في كندا والإضرابات في الولايات المتحدة.
- س: هل تتخوف من أثر السياحة على كأس العالم للركبي التي تنطلق في سبتمبر في فرنسا وعلى الألعاب الأولمبية خلال سنة؟
ج- لدينا قلق أقل على كأس العالم للركبي مما هو بالنسبة للألعاب الأولمبية، إلا إذا استمرت أعمال العنف في المدن لفترة طويلة بالطبع.
جمهور الركبي هو من المتحمسين الذين يأتون في غالب الأحيان من أماكن بعيدة، ولن يلغي زيارته بسبب حوادث يونيو/يوليو. كثير منهم من البريطانيين أو النيوزيلنديين والأستراليين ومن جنوب أفريقيا.
لكن جمهورا أوسع مثل جمهور الألعاب الأولمبية سيكون أكثر قلقا لأنه ليس متحمسا أو شغوفاً، إنها منافسة لجمهور واسع يشمل عائلات وأطفالاً، جمهور يقارب مواصفات السياح عموماً الذين يأتون لزيارة فرنسا.

أخبار ذات صلة
مهرجان منصور بن زايد للخيول العربية في ضيافة فرنسا
«أبوظبي 1» الأسرع في ماكون
المصدر: آ ف ب
فرنسا
أعمال شغب
مقتل مراهق
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
أدنوك للغاز ترسي عقوداً بـ 1.3 مليار دولار لإنشاء خط أنابيب جديد لنقل الغاز الطبيعي إلى الإمارات الشمالية
الاقتصادي
أدنوك للغاز ترسي عقوداً بـ 1.3 مليار دولار لإنشاء خط أنابيب جديد لنقل الغاز الطبيعي إلى الإمارات الشمالية
اليوم 13:28
وفاة الإعلامي الإماراتي بيتر هيلير
الإمارات
وفاة الإعلامي الإماراتي بيتر هيلير
اليوم 12:58
السيتي يستعد لضم جفارديول
الرياضي
السيتي يستعد لضم جفارديول
اليوم 12:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©