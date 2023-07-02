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خبراء ومحللون صوماليون لـ«الاتحاد»: انسحاب «أتيمس» لن يؤثر على مواجهة الإرهاب

آلية عسكرية لقوات الاتحاد الأفريقي في الصومال (من المصدر)
3 يوليو 2023 01:02

عبدالله أبو ضيف (مقديشو)

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اكتمال المرحلة الأولى من خفض قوة الاتحاد الأفريقي بالصومال

اعتبر خبراء ومحللون صوماليون، في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي «أتيمس» من الصومال، لن يؤثر على مواجهة حركة «الشباب» الإرهابية، مشيرين إلى ضرورة تقديم دعم دولي مكثف للجيش وقوات الأمن، ورفع الحظر عن تصدير السلاح لمواجهة التهديدات.
وأعلنت قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال أنها أكملت المرحلة الأولى من خفض قواتها بهدف تسليم مهام الأمن في نهاية المطاف إلى الجيش والشرطة الصوماليين.
ووصف المحلل السياسي الصومالي محمد إسحاق انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي في الصومال بأنه سريع ومختلف عن انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، مشيراً إلى أن قوات الاتحاد الأفريقي هي لحفظ السلام بالأساس.
وأشار إسحاق، في تصريحات لـ «الاتحاد»، إلى أن الصوماليين يرفضون حركة «الشباب» الإرهابية بشكل قاطع، معتبراً أنه إذا تلقت القوات الصومالية دعماً دولياً فستتمكن من تخليص البلاد من الحركة الإرهابية.
ودلل إسحاق على ذلك بانتفاضة المدنيين والجيش في المناطق التي تم تحريرها من الحركة، معتبراً أن مقاتلي «الشباب» في حالة تدهور، وفي الوقت  نفسه لا يمكنهم تهديد الحكومة الصومالية عندما تغادر القوات الأفريقية البلاد.
وحلت قوة الاتحاد الأفريقي «أتميس» في أبريل 2022 مكان قوة الأمم المتحدة التي نشرت منذ عام 2007 لمكافحة «الشباب».
بدوره، اعتبر المحلل السياسي الصومالي ياسين سعيد، أنه لا يمكن الحكم على حقيقة مدى تأثير قرار سحب قوات الاتحاد الأفريقي على الأمن في الصومال بشكل نهائي، حيث إنه يتطلب مزيداً من الوقت لتقييم التأثير الفعلي.
وأشار سعيد، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن التجمع القبلي في الصومال يرفض بشكل قاطع حركة «الشباب»، وساهم في تحرير مناطق عدة كانت تحت سيطرتها، ما يجعلها أهم المدافعين عن أمن الصومال بعد سحب قوات «أتيمس»، إلى جانب سيطرة بعض القوى القبلية على مناطق عدة ستمنع بشكل كبير الحركة من العودة إليها.
وتحظى الحكومة والقيادة السياسية الصومالية بدعم واسع من الشعب في مواجهة الحركات المسلحة وحركة «الشباب»، مع دعم واسع للجيش الذي تزيد من صلابته وقوته في مواجهة العناصر الإرهابية.
وأشار سعيد إلى أنه من الصعب أن يملأ الجيش منفرداً المساحة التي ستنسحب منها «أتيمس»، حيث يحتاج إلى الدعم الدولي ورفع الحظر عن تصدير السلاح ودعم إمكانات الشرطة والمنظومة الحكومية بما يساهم في محاصرة الإرهاب ودحره وعدم السماح له بالحصول على أي نقاط نتيجة انسحاب القوات الأفريقية.

حركة الشباب الإرهابية
الصومال
الإرهاب
الاتحاد الأفريقي
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