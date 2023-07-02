السعودية تعلن المخطط الزمني لموسم الحج 2024

مكة المكرمة (وكالات)

أعلنت المملكة العربية السعودية، الترتيبات المبكرة لحج العام القادم 1445 هـ/ 2024 م، لافتة إلى تسليم وثيقة الترتيبات الأولية والمتضمنة حصة كل دولة.

وقال وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، في بيان مساء أمس الأول، إن البرنامج الزمني الجديد يعد تحولاً مهماً سيسهم في الاستعداد المبكر، ودعا الدول إلى الاستعداد لحج العام المقبل من الآن، لضمان تقديم خدمات متميزة تليق بضيوف الرحمن.

وأضاف الوزير السعودي أن المخطط الزمني لآلية حج العام المقبل، وهو كالتالي: «12 ذي الحجة الموافق 30 يونيو 2023 تسليم الوثيقة،1 ربيع الأول 1445 الموافق 16 سبتمبر 2023 بدء الاجتماعات التحضيرية وفتح المسار الإلكتروني لإدخال البيانات وإعلان قائمة الشركات المرخصة، وكذلك التعاقد مع الهيئة العامة للطيران المدني وتفعيل المحفظة المالية في المسار الإلكتروني، 20 ربيع الآخر 1445 الموافق 4 نوفمبر 2023 إتاحة باقات الخدمات للحجاج». وأضاف: «26 جمادى الآخرة 1445 الموافق 8 يناير 2024، سيتم إطلاق معرض ومؤتمر خدمات الحج والعمرة، والذي سيكون بمثابة المعرض المتكامل لجميع الخدمات المتاحة التي ستقدم للحجاج»، مشيراً إلى أنه سيتم إنهاء التعاقدات في السكن والمشاعر بتاريخ 15 شعبان 1445 الموافق 25 فبراير 2024. وأكد الربيعة أن «الدولة التي تنهي تعاقداتها مبكراً ستكون لها الأولوية في اختيار الأماكن المناسبة لها في المشاعر، بهدف ضمان الاستعدادات المبكرة من الجميع، حتى نستطيع تقديم خدمة مميزة وأفضل لضيوف الرحمن».