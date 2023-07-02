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اليمن: إزالة 5 آلاف لغم في يونيو

أرشيفية
3 يوليو 2023 01:02

الرياض (الاتحاد)

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أعلن مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، أمس، أن فرقه الميدانية، تمكنت من نزع قرابة 5 آلاف لغم وعبوة ناسفة وذخيرة غير متفجرة في اليمن خلال شهر يونيو الماضي. وقال المشروع التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في بيان، إن «فرقه تمكنت خلال يونيو 2023 من نزع 4 آلاف و899 لغماً وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة». وأضاف البيان أن «فرق مسام تمكنت خلال شهر يونيو من تطهير 752682 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية، من هذه الألغام والمتفجرات». يشار إلى أن مشروع «مسام» انطلق في عام 2018، من أجل نزع مخلفات الحرب في اليمن التي يقدر عددها بنحو مليوني لغم وعبوة ناسفة وذخيرة.

اليمن
مسام
الألغام
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