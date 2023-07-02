مقتل ثلاثة مسلحين باشتباك مع قوات أمن في باكستان

قتلت قوات الأمن الباكستانية، اليوم الأحد، ثلاثة أشخاص قالت إنهم «إرهابيون» في عملية استخباراتية في منطقة كولاتشي بمدينة ديرا إسماعيل خان شمال غربي البلاد.

وفقاً لما نقلته قناة «جيو نيوز» عن بيان صادر عن العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية، فقد «عثر على أسلحة وذخائر مع الإرهابيين اللذين قتلوا في تبادل مكثف لإطلاق النار».

وأضاف الجناح الإعلامي للجيش، أن «الإرهابيين القتلى ظلوا متورطين في أنشطة إرهابية مختلفة ضد قوات الأمن والشرطة والمدنيين الأبرياء».

وقال البيان أيضاً، إن المهاجمين المسلحين كانوا مطلوبين بسبب مداهمتهم نقطة تفتيش للشرطة في كولاتشي في 11 أبريل 2022، مما أسفر عن مقتل خمسة من رجال الشرطة.

ولم يحدد البيان هوية المسلحين أو الجماعة التي ينتمون إليها.

في وقت سابق من اليوم الأحد، قال مسؤولون، إن ما لا يقل عن ثلاثة من رجال الشرطة قتلوا وأصيب جندي من القوات شبه النظامية في هجوم بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. يأتي هجوم اليوم بعد يوم من إلقاء مهاجمين مجهولين قنبلة يدوية على مركز للشرطة في مدينة كويتا عاصمة الإقليم. وقد أصيب رجل شرطة في الهجوم.