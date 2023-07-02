كييف تقدم بياناً عن الوضع الميداني في الجبهات

قدّمت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأحد، بياناً عن الوضع الميداني في مختلف جبهات القتال.

وقالت كييف، إنّ قواتها تخوض «معارك ضارية» ضدّ القوات الروسية التي تمكّنت من التقدّم في أربع مناطق على خط الجبهة في شرق البلاد.

وكتبت غانا ماليار نائبة وزير الدفاع على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ «معارك ضارية تدور في كلّ مكان (...) الوضع معقّد»، مشيرة إلى أنّ القوات الأوكرانية تتقدّم من جهتها في منطقة واحدة في شرق البلاد ومنطقتين في جنوبها.

وأوضحت أنّ الجيش الروسي «يتقدّم في مناطق أفدييفكا ومارينكا وليمان»، مضيفة أنه «يتقدّم أيضاً في قطاع سفاتوف».

أمّا القوات الأوكرانية فتمكّنت، بحسب ماليار، من تحقيق «نجاح جزئي» مع تقدّمها في الجهة الجنوبية من مدينة باخموت، وكذلك بالقرب من بيرديانسك وميليتوبول في جنوب البلاد.

ولفتت نائبة وزير الدفاع إلى أنّه في جنوب البلاد تحقّق القوات الأوكرانية تقدّماً «تدريجياً» في مواجهة «مقاومة شديدة».

وأضافت أنّ القوات الأوكرانية «تعمل بإصرار وبدون توقّف على تهيئة الظروف لتحقيق تقدّم سريع قدر الإمكان».