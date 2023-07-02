الإثنين 3 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

كييف تقدم بياناً عن الوضع الميداني في الجبهات

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف قرب باخموت
2 يوليو 2023 21:47

قدّمت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأحد، بياناً عن الوضع الميداني في مختلف جبهات القتال.
وقالت كييف، إنّ قواتها تخوض «معارك ضارية» ضدّ القوات الروسية التي تمكّنت من التقدّم في أربع مناطق على خط الجبهة في شرق البلاد.
وكتبت غانا ماليار نائبة وزير الدفاع على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ «معارك ضارية تدور في كلّ مكان (...) الوضع معقّد»، مشيرة إلى أنّ القوات الأوكرانية تتقدّم من جهتها في منطقة واحدة في شرق البلاد ومنطقتين في جنوبها.
وأوضحت أنّ الجيش الروسي «يتقدّم في مناطق أفدييفكا ومارينكا وليمان»، مضيفة أنه «يتقدّم أيضاً في قطاع سفاتوف».
أمّا القوات الأوكرانية فتمكّنت، بحسب ماليار، من تحقيق «نجاح جزئي» مع تقدّمها في الجهة الجنوبية من مدينة باخموت، وكذلك بالقرب من بيرديانسك وميليتوبول في جنوب البلاد.
ولفتت نائبة وزير الدفاع إلى أنّه في جنوب البلاد تحقّق القوات الأوكرانية تقدّماً «تدريجياً» في مواجهة «مقاومة شديدة».
وأضافت أنّ القوات الأوكرانية «تعمل بإصرار وبدون توقّف على تهيئة الظروف لتحقيق تقدّم سريع قدر الإمكان».

أخبار ذات صلة
كييف تكشف تطورات الوضع على جبهات عدة في الشرق
مبعوث البابا يكشف هدف زيارته إلى روسيا
المصدر: آ ف ب
أوكرانيا
الوضع الميداني
جبهات القتال
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
وفاة الإعلامي الإماراتي بيتر هيلير
الإمارات
وفاة الإعلامي الإماراتي بيتر هيلير
اليوم 12:58
السيتي يستعد لضم جفارديول
الرياضي
السيتي يستعد لضم جفارديول
اليوم 12:45
«بهوان» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في بولندا
الرياضي
«بهوان» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في بولندا
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©